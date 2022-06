Lula e Kalil: preso suspeito de usar drone para jogar fezes em plateia

A Polícia Militar de Minas Gerais deteve, nesta quarta-feira (15/6), o suspeito de ser o responsável pelo drone que atirou fezes e urina no público que aguarda Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Pessoas que esperam o ex-presidente seguiram o trajeto do drone do ataque até o pouso. Então, chamaram agentes de segurança.

A cúpula do PT mineiro se prepara para receber nesta quarta-feira, em Uberlândia, no Triângulo, o primeiro evento público do palanque formado pelo líder petista Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre Kalil (PSD). O encontro entre o presidenciável e o pré-candidato ao governo está previsto para começar às 17h no Centro Universitário do Triângulo (Unitri).