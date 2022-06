Lula e Kalil em Uberlândia: outdoors chamam ex-presidente de 'ladrão'

Cartaz com críticas a Lula foi colocado em avenida movimentada de Uberlândia (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 15/6/22)

Em outro ponto da cidade, vereador Caporezzo (foto) exibe cartaz pró-Bolsonaro (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 15/6/22)

Lula e Kalil no palanque

Enquanto lideranças políticas e militantes se preparam para receber Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, grupos à direita protestam contra a visita do ex-presidente nesta quarta-feira (15/6).com críticas ao líder petista e exaltando Jair Bolsonaro (PL) foram afixados em diversos pontos da cidade.Segundo cálculos dos organizadores da ação, cerca de 100 cartazes podem ser vistos nas ruas uberlandenses.O vereador Cristiano Caporezzo, do PL, ajudou nas articulações em prol dos cartazes anti-Lula. Ele atua na coordenação do "Direita Minas", movimento que reúne parte dos bolsonaristas do estado."Foi um movimento espontâneo da população de Uberlândia, que queria preparar uma recepção à altura de Lula. A gente sabe muito bem que não se trata de direita contra esquerda, mas de um homem que envolveu o Brasil nos piores escândalos de corrupção de nossa história: Mensalão, Petrolão e os empréstimos multibilionários do BNDES a ditaduras ao redor do mundo", disse, aoA reportagem encontrou Caporezzo na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, uma das principais vias de Uberlândia. Ele estava tirando fotos diante de uma enorme placa que saudava Bolsonaro.Perto dali, na Avenida Rondon Pacheco, havia outro cartaz com a inscrição "Ladrão não é bem-vindo a Uberlândia", uma caricatura do ex-presidente com roupas atribuídas a um presidiário, além de outro desenho em que Lula aparece atrás de grades que remetem a uma carceragem."Apenas ajudei na organização. Fizemos as artes de alguns. Quem financiou isso foi a população através de uma vaquinha pública", afirmou o parlamentar.Caporezzo foi policial militar. Ele ganhou a eleição para vereador pelo Patriota e se filiou ao PL a reboque da ida de Bolsonaro à sigla.Lula tem compromisso em Uberlândia às 17h de hoje para um ato político com Alexandre Kalil (PSD), seu pré-candidato ao governo do estado . Eles estarão em um evento no Centro Universitário do Triângulo (Unitri).Será a primeira aparição pública da dupla junta desde que a aliança entre petistas e pessedistas de Minas foi confirmada. Eles estarão acompanhados pelo deputado estadual André Quintão (PT), indicado para ser o vice-candidato de Kalil, e o ex-governador paulista Geraldo Alckmin, do PSB, parceiro de Lula na disputa presidencial.O senador Alexandre Silveira (PSD), que tentará a reeleição, também é aguardado Não estão previstas manifestações antipetistas na porta da universidade. Segundo Caporezzo, nenhum ato do tipo foi chamado em respeito a um pedido da Polícia Militar de Minas Gerais. Protestos espontâneos, porém, podem acontecer.O espaço reservado para o evento pode comportar até cinco mil espectadores.