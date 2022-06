'Com Kalil, vamos juntos por Minas Gerais e pelo Brasil', diz Lula

Lula e Kalil nesta quarta-feira (15/6) em Uberlândia para primeiro evento público do palanque (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) O palanque formado pelo pré-candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o pré-candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (PSD) tem seu primeiro ato público em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta quarta-feira (15/6). Enquanto o evento está com um atraso de duas horas, o petista publicou uma foto com o ex-prefeito de Belo Horizonte nas redes sociais reforçando a aliança.













No mês passado, antes da aliança entre PT e PSD ser oficializada, Lula passou por Belo Horizonte, Contagem (Região Metropolitana) e Juiz de Fora (Zona da Mata). Agora, a favor de Uberlândia, pesou o fato de tratar-se de um município de referência no Triângulo





Lula vai, Kalil fica

A equipe do PT mineiro informou que Lula deixa Uberlândia logo após o evento com os correligionários no estado. Ele viajará para o Nordeste, onde assumiu compromissos em Natal (RN), Maceió (AL) e Aracaju (SE).





Kalil, por sua vez, descerá do palanque e seguirá para um jantar com empresários do setor sucroalcooleiro.