Lula e Kalil em Uberlândia: veja fotos

O pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o postulante ao governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD), encontraram-se nesta quarta-feira (15/6), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. É a primeira aparição pública da dupla junta desde que a aliança entre petistas e pessedistas de Minas foi confirmada.

Além de Lula e Kalil, marcaram presença no Centro Universitário do Triângulo (Unitri) os vices das chapas que concorrem ao governo e à presidência, André Quintão (PT) e Geraldo Alckmin (PSB), bem como a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffman, e o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus (PSD).