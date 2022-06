Deputada bolsonarista debocha de drone de fezes em evento com Lula e Kalil

Deputada federal Alê Silva (Republicanos-MG) debocha de drone de fezes e urina (foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

Um drone atirou urina e fezes nesta quarta-feira (15/6) em apoiadores do pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Enquanto isso, a deputada Alê Silva (Republicanos-MG), apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL), usou as redes sociais para rir da situação e ainda debochou dizendo que "carteiras de trabalho fariam efeito mais devastador".