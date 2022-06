Marina Silva afirmou que o compromisso assumido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de transformar a Casa em um centro de resistência a movimentos golpistas é fundamental. (foto: CB/DA Press)



Lisboa, Portugal — Ex-ministra do Meio Ambiente e referência sobre preservação ambiental para o mundo, Marina Silva alertou para os riscos à democracia brasileira ante a "mentalidade golpista e autoritária do presidente Jair Bolsonaro".

Segundo Marina, o compromisso assumido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de transformar a Casa em um centro de resistência a movimentos golpistas, é fundamental. Mas, para ela, o combate a ações que pregam a ruptura institucional “tem de ser de toda a sociedade, do Congresso Nacional, do Poder Judiciário, dos formadores de opinião, porque o que está em jogo é a democracia”. “Bolsonaro flerta o tempo todo com a possibilidade de permanecer no poder por meios que não são legítimos em relação ao que prescreve a nossa Constituição”, enfatizou.

Projetos nefastos





Para a ex-ministra, além de cumprir seu papel constitucional em relação às eleições, o Senado deve impedir quaisquer aventuras que possam prejudicar o meio ambiente. Ela ressaltou, no evento promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian, que a Casa comandada por Pacheco precisa evitar o andamento de “projetos nefastos que vieram da Câmara dos Deputados, onde o Centrão está fazendo uma política de terra arrasada sobre a legislação ambiental brasileira”.

“Estão, no Senado, projeto que libera a mineração em terra indígena, proposta que amplia o uso de agrotóxicos na agriculta, inclusive com produtos que são proibidos na Europa e nos Estados Unidos, e projeto que flexibiliza o licenciamento ambiental, que é fundamental para a preservação das florestas e do meio ambiente”, disse Marina.





Na avaliação dela, antes de colocar tais propostas em votação, é preciso realizar um amplo debate envolvendo a sociedade civil, a comunidade científica, os movimentos sociais e os ambientalistas. Também é necessário que as discussões ocorram depois de empossados o próximo presidente da República e o novo Congresso.