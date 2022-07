Lula sobre Bolsonaro: 'Não está com medo da urna eletrônica, está do povo'

Lula falou sobre os ataques Bolsonaro às urnas (foto: Ricardo Stuckert/PT) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato a presidente na eleição de outubro, comentou nesta terça-feira (19/7) os ataques às urnas eletrônicas feitos pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) durante reunião com embaixadores.





Para Lula, Bolsonaro está desesperado. O ex-presidente chegou a comparar o chefe do Executivo federal ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.





Trump chegou a incentivar apoiadores a invadir o Capitólio, nos Estados Unidos.





“Bolsonaro quer criar uma confusão como Trump fez nos EUA. Quer criar suspeitas onde não tem. Está tentando enganar o povo para justificar uma bobagem qualquer. Ele não está com medo da urna eletrônica, está com medo do povo brasileiro.”

Ataque às urnas





Nessa segunda-feira (18/7), o presidente Jair Bolsonaro (PL) usou o Palácio da Alvorada e a estrutura do governo a fim de organizar uma apresentação para embaixadores de vários países para, mais uma vez, voltar a levantar as suspeitas, já desmentidas por órgãos oficiais sobre as eleições de 2018 e a segurança das urnas eletrônicas.