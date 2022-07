Garotinho desiste de concorrer ao governo do Rio

Deputado bolsonarista interrompe ato político com Freixo no RJ

A decisão de Garotinho aconteceu no mesmo dia que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski indeferiu pedido de extensão da decisão que anulou provas da Operação Chequinho e beneficiou outro réu.A desistência aconteceu logo depois de uma reunião na sede do União Brasil do Rio, onde ficou acertado que o ex-governador não terá a obrigação de subir no palanque do governador Cláudio Castro (PL), que tem o apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).