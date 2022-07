Deputado bolsonarista interrompe ato político com Freixo no RJ

Rodrigo Amorim foi gravado no local onde acontecia ato político com Marcelo Freixo (foto: Redes Sociais/Reprodução) Lideranças políticas ligadas ao pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro e deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) usaram as redes sociais, neste sábado (16/7), para denunciar a ação de grupo, que, segundo eles, foi liderado pelo deputado estudal bolsonarista Rodrigo Amorim (PTB-RJ).





Amorim teria interrompido um ato político a favor de Freixo. Os políticos e militantes relatam, nas redes sociais, terem sido encurralados e ameaçados.





No Twitter, a pré-candidata à Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) Elika Takimoto (PT), publicou um vídeo que mostra uma discussão entre Amorim e um militante de esquerda, não identificado.



No trecho de menos de um minuto, é possível ouvir troca de xingamentos e ver o deputado do PTB acompanhado por um grande grupo de homens, que também faziam filmagens.



Segue uma parte do que acabamos de enfrentar aqui. Precisamos de segurança para fazer nossa campanha! Nem começou e já estamos assim?! pic.twitter.com/2xqVaRznwi %u2014 Elika Takimoto (@elikatakimoto) July 16, 2022





Até o momento, Marcelo Freixo não se pronunciou sobre o caso.





Em nota, Amorim disse que estava em “ponto de encontro” para ir a um evento do PTB e acabou sendo ofendido por parte da equipe de Freixo.