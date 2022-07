Freixo: deputado que interrompeu ato estava com '10 marginais armados'

Freixo ainda confirmou que os boletins de ocorrência feitos no local foram encaminhamos pra Justiça Eleitoral.

No Twitter, a pré-candidata à Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), Elika Takimoto (PT), publicou um vídeo que mostra uma discussão entre Amorim e um militante de esquerda, não identificado.



No trecho de menos de um minuto, é possível ouvir troca de xingamentos e ver o deputado do PTB acompanhado por um grupo de homens, que também faziam filmagens.

Segue uma parte do que acabamos de enfrentar aqui. Precisamos de segurança para fazer nossa campanha! Nem começou e já estamos assim?! pic.twitter.com/2xqVaRznwi %u2014 Elika Takimoto (@elikatakimoto) July 16, 2022

Em nota, Amorim disse que estava em “ponto de encontro” para ir a um evento do PTB e acabou sendo ofendido por parte da equipe de Freixo.