Bolsonaro sobre vídeo que simula atentado: 'Imagina se fosse com o Lula?'

Jair Bolsonaro falou pela primeira vez sobre a divulgação das imagens que simulam atentado contra ele (foto: ALAN SANTOS/PR)

“Imagina se fosse com o Lula”, comparou o presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta terça-feira (19/7), a respeito do vídeo dos bastidores do filme “A Fúria”, do cineasta Ruy Guerra e que simula um atentado contra o chefe do Executivo. As imagens viralizaram nas redes sociais no último fim de semana.