Ministro manda PF investigar filme 'A Fúria', que simula ataque a Bolsonaro

Anderson Torres, ministro da Justiça, pede investigação sobre vídeo que viralizou nas redes (foto: Ed Alves/CB/D.A Press) O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, determinou que a Polícia Federal (PF) investigue a produção do filme “A Fúria”, do cineasta Ruy Guerra, após imagens vazadas mostrarem um atentado contra um personagem semelhante ao presidente Jair Bolsonaro (PL). A informação foi publicada neste domingo pelo site do jornal "Folha de S. Paulo".

Os vídeos e fotos viralizaram na internet, principalmente em redes sociais de apoiadores de Bolsonaro.

Encenação ou estímulo para um atentado contra a vida do Chefe de Estado brasileiro? O MP precisa investigar isso a fundo! Cenas como estas são repugnantes e não podem ser toleradas! pic.twitter.com/tt4lBljtxo %u2014 Damares Alves (@DamaresAlves) July 16, 2022



Nos posts, deputados e senadores ligados ao presidente diziam que o conteúdo era produção da "TV Globo", o que foi desmentido pela própria emissora.





Na verdade, as imagens fazem parte da produção do filme “A Fúria”, do cineasta Ruy Guerra, que deverá ser lançado em 2023. A obra encerra a trilogia de "Os Fuzis" (1964) e "A Queda" (1977).





Em nota, a produção do filme diz que a cena foi tirada de contexto e divulgada sem autorização.



"Circula na internet uma imagem captada sem autorização de uma filmagem à qual atribui-se suposto, e infundado, discurso de ódio. Ruy Guerra filmou um longa-metragem de ficção que será lançado no final de 2023, portanto não há qualquer relação com o processo eleitoral e, muito menos, forjar fake news simulando um fato real", diz a nota.