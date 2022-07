Vídeo de 'atentado' contra Bolsonaro será apurado, diz ministro

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, vai apurar vídeo que circula nas redes sociais (foto: ALAN SANTOS/PR)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou, via redes sociais, neste sábado (16/7), que determinou a apuração sobre um vídeo com a encenação de um suposto atentado contra a vida do presidente Jair Bolsonaro (PL).