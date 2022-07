Ciro: mineiros votaram em Bolsonaro em protesto contra a corrupção do PT

Ciro Gomes participou de encontro com lideranças em Montes Claros (foto: Luiz Ribeiro/DA Press)

Na visita a Montes Claros, no Norte de Minas, nesse sábado (16/07), o pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT ) lembrou que na eleição de 2018, 70% dos eleitores mineiros votaram em Jair Bolsonaro para presidente. Mas, segundo ele, não foi por causa das qualidades do atual mandatário da República, e sim em protesto contra a crise econômica e contra corrupção nos governos do Partido dos Trabalhadores (PT), liderados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.





“Em 2018, Minas Gerais deu 70% dos votos para Bolsonaro. Mas, não foi pela obra de Bolsonaro, que era um deputado de baixo clero e nunca fez nada que preste. Pelo contrário, roubava dinheiro até de gasolina”, afirmou.









O ex-governador do Ceará disse que sua proposta é apresentar um projeto de desenvolvimento para o país, oferecendo uma opção ao eleitorado, a fim que o “erro de 2018” não se repita, com as pessoas votando para presidente somente motivada por protesto, se referindo ao voto em Lula “somente para protestar contra Bolsonaro”.





“Será que esta é a solução para o Brasil continua sendo esta? Então, esta é a minha ponderação. Estou propondo que: “por favor, ponham a mão na cabeça. O País não aguenta mais. Você vota em massa no Bolsonaro para protestar contra a corrupção e a crise econômica produzidas pelo PT. Ai, Bolsonaro trai a promessa de renovar a economia e de desconjurar a corrupção, adere e se vende ao Centrão . Agora, nós vamos votar no Lula e no PT para protestar contra a frustração que tivemos com o Bolsonaro?”, questionou o pré-candidato do PDT.





“Vou dizer uma coisa: as nação também se suicidam. Vou mostrar isso ao povo brasileiro”, concluiu Ciro Gomes.