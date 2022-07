Ciro Gomes pede para que todos os candidatos participem dos debates ao vivo

Ciro Gomes pede a inclusão de uma cláusula no documento apresentado ao TSE no qual os signatários se comprometam a ir aos debates ao vivo. (foto: Reprodução/YouTube)

Partidos pedem paz

O ex-governador do Ceará e pré-candidato ao Planalto Ciro Gomes (PDT) comentou, nesta quarta-feira (13/7), os ofícios enviados por partidos aliados a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Simone Tebet (MDB) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por medidas para diminuir a violência no período eleitoral. O pedetista afirmou que apoia a iniciativa, mas sugeriu ainda, em alfinetada a Lula, uma cláusula para que todos os signatários dos pedidos participem dos debates eleitorais."Qualquer iniciativa que defenda a paz e a normalidade no pleito tem o meu apoio. Mas sugiro, igualmente, que conste neste acordo uma cláusula com o compromisso firmado, por todos os signatários, de participarem de debates ao vivo nos meios de comunicação", disse Ciro em suas redes sociais. "A troca ampla de ideias e o confronto de propostas são as maiores garantias de uma paz democrática duradoura", completou.Nesta quarta (13/7), o ministro Alexandre de Moraes, que assumirá o comando do TSE em agosto, recebeu representantes da federação que compõe a chapa de Lula , composta pelos partidos PT, PV, PSol, PCdoB, Rede e Solidariedade, que pediram que a Corte tome medidas para garantir a paz no período eleitoral. Moraes recebeu ainda a senadora Simone Tebet e os presidentes nacionais do PSDB, Bruno Araújo, e do Cidadania, Roberto Freire , que entregaram um manifesto também pela paz nas eleições. "É dever das instituições garantir que a vontade popular expressa no voto possa se dar em clima de paz, harmonia e tranquilidade, com absoluta segurança", pontua o documento.Ciro Gomes é crítico da postura tanto de Lula quanto do presidente Jair Bolsonaro (PL) de evitarem os debates eleitorais. A coligação que forma a chapa de Lula, inclusive, chegou a sugerir que os debates sejam limitados a três e realizados em conjunto por diversos veículos de comunicação.