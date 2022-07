Tebet propõe a Moraes pacto de não agressão entre candidatos nas eleições

Tebet esteve com Alexandre de Moraes nesta quarta-feira (13/7) (foto: Simone Tebet/Divulgação) A senadora e pré-candidata à Presidência Simone Tebet (MDB-MS) e os dirigentes dos partidos MDB, PSDB e Cidadania levaram, na tarde desta quarta-feira (13/7), ao ministro Alexandre de Moraes, um manifesto que pede o "pacto de não agressão entre todas as campanhas, candidatos, partidos e coligações".





"Não ao ódio, não à intolerância, não à violência. Sim à democracia, ao diálogo, ao respeito à Constituição Federal. Sim a vontade soberana do povo brasileiro", proclama o texto.





Moraes é o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).









O documento, assinado por Tebet e pelos presidentes do MDB, Baleia Rossi, do PSDB, Bruno Araújo, e do Cidadania, Roberto Freire, afirma que "não importa de que lado parte a violência: qualquer ato que atente contra a integridade física de qualquer pessoa tem que ser repudiado, condenado e punido com o máximo rigor da lei", fazendo referência ao caso do petista morto por um bolsonarista em Foz do Iguaçu, Paraná.





No texto, os políticos dizem que o Brasil precisa de um "pacto" que "deixe claro, de uma vez por todas" o compromisso com a integridade do processo eleitoral e com uma disputa democrática.





Leia a íntegra: