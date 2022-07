Lula cresce nas redes, ganha relevância digital e se aproxima de Bolsonaro

Lula, mesmo tendo o segundo maior desvio padrão de audiência, consegue estar inserido na mesma bolha compatível com sua audiência, a progressista (foto: Ricardo StuCkert/PT)



O ex-presidente e pré-candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mostrou, entre 6 e 12 de julho, crescimento significativo nas redes sociais. É o que aponta a quarta edição do Índice de Reputação nas Bolhas de Influência (IRBI) dos presidenciáveis, da Cortex, divulgado nesta quarta-feira (13/7).





Lula segue na retaguarda do presidente Jair Bolsonaro (PL), que lídera o ranking, com 23,1 pontos.









LEIA TAMBÉM: Lula ou Bolsonaro? Veja como votam os famosos Apesar disso, na última semana, o petista SALTOU de 17 para 20,2 pontos, se aproximando do presidente.

De acordo com a pesquisa, os dois candidatos são os que apresentam o maior desvio de audiência, que mostra o quanto estão sendo citados em bolhas contrárias aos seus discursos.





O presidente está em evidência na bolha do centro, enquanto seu perfil de audiência é conservador. Já Lula, mesmo tendo o segundo maior desvio padrão de audiência, consegue estar inserido na mesma bolha compatível com sua audiência, a progressista.

Relevância nas mídias digitais: quanto o candidato está sendo lembrado pela imprensa e influenciadores e o quanto está estimulando diálogos sobre si mesmo.

Jair Bolsonaro – 23,1 pontos

Lula da Silva – 20,2 pontos

Ciro Gomes – 4,9 pontos

Simone Tebet – 1,9 pontos

Imprensa





Índice de exposição orgânica: Quanto os candidatos estão expostos nos debates públicos de forma orgânica, sendo citados por veículos de imprensa e influenciadores: Lula da Silva – 13,7 pontos

Jair Bolsonaro – 13,2 pontos

Ciro Gomes – 1,8 pontos

Simone Tebet – 1,5 pontos. Segundo a pesquisa, Bolsonaro é o mais citado pela imprensa, com 4.554 menções ao seu nome. Já Lula aparece em segundo lugar, com 3.212 menções. Ciro Gomes e Simone Tebet estão em terceiro e quarto lugares, respectivamente, ambos com menos de 700 menções

Redes Sociais





Nas redes sociais, Lula é o nome mais citado, com 4.735 menções. Bolsonaro, em segundo lugar, aparece com 1.330. Já Ciro Gomes, em terceiro lugar, tem 354, seguido de Simone Tebet, com 113 menções.



Índice de exposição estimulada: Reflete o esforço dos candidatos em estimular debates por meio de conteúdos em seus canais próprios: Jair Bolsonaro – 10,1 pontos

Lula da Silva – 6,7 pontos

Ciro Gomes – 2,8 pontos

Simone Tebet – 0,4 pontos

Estudo





O índice da Cortex é o único capaz de monitorar tendências na mídia, bolhas de influência e mensurar, por meio de uma pontuação, a relevância digital na imprensa e nas redes sociais.



Desde janeiro, o índice vem sendo aplicado para mensurar também a relevância digital dos presidenciáveis.



O acompanhamento é feito em tempo real em um painel que detalha cada tópico analisado, considerando as repercussões pela imprensa tradicional, forças políticas e líderes de opinião.