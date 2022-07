Lula tenta fechar palanques com o MDB em 9 estados

Lula deve fechar palanque com MDB em 9 estados (foto: Ricardo Stukeart/PT)



O MDB deve fechar na próxima semana 9 palanques conjuntos com o ex-presidente e pré-candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão deve ser anunciada na próxima segunda-feira (19/7) e pode enfraquecer a pré-candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS).





O anúncio do apoio a Lula em alguns estados foi divulgado pelo líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), que se reuniu com o petista na terça-feira (12).





Segundo ele, Lula conta com o apoio e palanque da sigla em pelo menos nove estados: Amazonas, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, Bahia, Alagoas e Ceará.









Apesar da candidatura ser dada como certa, alguns membros do MDB ainda questionam se a senadora é o nome correto.





