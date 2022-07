Pacheco recebe Lula na residência oficial do Senado

Lula se encontra com Rodrigo Pacheco e aliados (foto: Ricardo Stuckert/PT) O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), recebeu, nesta quarta-feira (13/7), na residência oficial, o ex-presidente e pré-candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT)e o ex-governador de São Paulo e vice da chapa com Lula, Geraldo Alckmin (PSDB).





O encontro foi articulado pelo senador Jean Paul Prates (PT-RN), líder da minoria do Senado. Essa já era uma vontade antiga de Lula que desejava Pacheco como aliado na campanha presidencial.





Participam do encontro toda a bancada petista na Casa — Paulo Rocha (PT-PA), Humberto Costa (PT-PE), Paulo Paim (PT-RS), Fabiano Contarato (PT-ES), Jaques Wagner (PT-BA) e Rogério Carvalho (PT-SE) — e os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Alexandre Silveira (PSD-MG), Zenaide Maia (Pros-RN), Nilda Gondim (MDB-PB), Dário Berger (PSB-SC) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).





A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), também está na reunião, que acontece neste momento, assim com o ex-ministro Aloizio Mercadante, coordenador do programa de governo de Lula.











Um vídeo gravado na chegada de Lula no local mostra o momento em que ele se encontra com Pacheco.