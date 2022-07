Pacheco: 'assassinato é a materialização da intolerância política'

O assassinato de um cidadão, durante a comemoração de seu aniversário com a temática do candidato Lula, é a materialização da intolerância política que permeia o Brasil atual e nos mostra, da pior forma possível, como é viver na barbárie. (+) %u2014 Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) July 10, 2022

"O assassinato de um cidadão, durante a comemoração de seu aniversário com a temática do candidato Lula, é a materialização da intolerância política que permeia o Brasil", lamentou Rodrigo Pacheco (foto: Roque de Sá/Agência Senado)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi ao Twitter neste domingo (10/7) demonstrar seu pesar sobre a troca de tiros durante uma festa de aniversário em Foz do Iguaçu , no Paraná, que terminou com a morte do tesoureiro do PT Marcelo Arruda."O assassinato de um cidadão, durante a comemoração de seu aniversário com a temática do candidato Lula, é a materialização da intolerância política que permeia o Brasil atual e nos mostra, da pior forma possível, como é viver na barbárie", escreveu Pacheco.O senador falou da importância de combater o ódio, principalmente por parte dos líderes políticos, que fere os princípios da vida em família, em sociedade e em uma democracia.Para Pacheco, a convivência com o contraditório deve ser mais do que respeitada. "Deve ser preservada e estimulada, pois é dessa forma que podemos, por meio de diálodo e busca de consensos, evoluir para um país melhor. Duas vidas perdidas na tragédia. Meus sentimentos sinceros aos familiares", lamentou, na publicação.