Flávio Bolsonaro critica Gol por distribuir revistas contra o seu pai

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o "filho 01" do presidente, publicou um vídeo nas redes sociais criticando a companhia aérea Gol por distribuir gratuitamente aos seus clientes exemplares da revista Veja, que estampa em sua capa uma foto do presidente Jair Bolsonaro (PL) e a manchete "Perigo à vista".

Capa do Bolsonaro estampa a frase 'perigo a vista'

Em seu Twitter, o parlamentar comentou que "lamenta" a iniciativa da companhia. "Espero não seja em função de alguma promessa do ex-presidiário de ajuda à companhia aérea, caso aconteça a catástrofe de sua quadrilha voltar ao poder", disse, referindo-se ao ex-presidente e pré-candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lamento profundamente a @VoeGOLoficial tomar esta iniciativa. Espero que não seja em função de alguma promessa do ex-presidiário de "ajudar" a companhia aérea, caso aconteça a catástrofe de sua quadrilha voltar ao poder. Aguardo, sinceramente, uma posição oficial da empresa. pic.twitter.com/zpHnWggpBq

No vídeo publicado, Flávio afirma que a exemplares da revista estavam sendo distribuídas no balcão da companhia aérea no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.