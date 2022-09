Paraná Pesquisas: Capitão Wagner tem 37,5% e Roberto Cláudio 24,3% no Ceará

À esquerda, Capitão Wagner e à direita Roberto Cláudio (foto: Reprodução/Agência Câmara dos Deputados/Reprodução/Divulgação) O Capitão Wagner (União) lidera a corrida na disputa para o Governo do Ceará. De acordo com o Instituto Paraná Pesquisas, Wagner tem 37,5% das intenções de voto. Em seguida, Roberto Cláudio (PDT) aparece com 24,3%. A pesquisa foi divulgada nesta segunda-feira (5/9).





Os outros candidatos não pontuaram mais de 1%. Chico Malta (PCB), 0,6%; e Serley Leal (UP), 0,2%. Votos brancos e nulos somam 7,9%; indecisos, 7,1%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro, com 1.540 eleitores. O nível de confiabilidade é 95% e tem uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Está registrada no TSE com o número CE-04136/2022.