Pesquisa BTG: Lula tem 42%, Bolsonaro 34% e Ciro 8%

Lula lidera corrida eleitoral; Bolsonaro e Ciro oscilaram dentro da margem de erro (foto: Reprodução/AFP) Segundo nova pesquisa da BTG Pactual, divulgada nesta segunda-feira (5/9), o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem oito pontos de diferença contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida eleitoral ao Planalto. De acordo com o levantamento, o petista tem 42% das intenções de voto e Bolsonaro, 34%.









Eymael (PDC), Felipe d'Avila (Novo), Sofia Manzano (PCB), e Leonardo Péricles (UP) não pontuaram na pesquisa.





Entre os entrevistados, 3% responderam que não irão votar em nenhum dos candidatos. Votos brancos e nulos chegam a 1%; indecisos, 3%.





Pesquisa estimulada de intenções de voto no 1º turno





A pesquisa foi realizada entre 2 e 4 de setembro, com 2 mil entrevistados. O nível de confiabilidade é de 95% e tem uma margem de erro de dois pontos percentuais. Está registrada no TSE com o número BR-01786/2022.