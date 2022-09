Como será a comemoração de 7 de setembro nas principais capitais

Paradas com blindados vão marcar as comemorações na quarta-feira, que terá também manifestações políticas (foto: Gabriela Biló/Estadão Conteúdo - 10/8/21)





Um feriado de 7 de Setembro único na história se aproxima. Em 2022, o Brasil comemora seus 200 anos como uma nação independente. Para marcar a data, o coração do primeiro Imperador do Brasil, Dom Pedro I, foi transportado ao Brasil no final do mês de agosto, ficando exposto no Palácio do Itamaraty até o dia 8 de setembro, quando volta para Portugal.



Além disso, a data será marcada pelo retorno dos desfiles militares que ficaram parados por dois anos por conta da pandemia, o que deverá atrair mais pessoas para os locais de comemoração. Em Brasília, além do desfile cívico-militar do feriado de Independência, a Esplanada dos Ministérios também vai receber manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

Recentemente, Bolsonaro convidou os oito empresários que foram alvos da operação de busca e apreensão determinada por Alexandre de Moraes para estarem ao seu lado no palanque do 7 de Setembro. Investigados por suspeita de financiarem atos contra a democracia, os empresários poderão marcar presença no desfile militar em Brasília, ou no evento eleitoral na orla de Copacabana.





Uma série de mensagens que circulam em grupos bolsonaristas no Telegram e no WhatsApp foram reveladas pelo “Estadão”. Elas espalham planos falsos de tentativa de assassinato do presidente, além de falar em uma cassação da chapa à reeleição. Com uso de palavras como “guerra” e “bomba atômica”, as mensagens ganham tom mais incisivo. O alerta de que este 7 de Setembro será a “segunda independência” do Brasil também aparece em outdoors em Brasília.

Ao mesmo tempo em que o comício do presidente e candidato à reeleição ocorrerá em Copacabana, no centro do Rio de Janeiro, a Avenida Presidente Vargas será tomada pelo desfile cívico-militar. Já na orla, a Marinha do Brasil participará de uma parada naval com os navios da esquadra brasileira e de guerra de marinhas amigas. A Força Aérea exibirá sua esquadrilha da fumaça e os canhões do Forte de Copacabana saudarão a data.

Em Minas

O governo de Minas Gerais também vai realizar um ato cívico no dia 7 de Setembro. No entanto, a solenidade será para celebrar o bicentenário da Independência do Brasil. O governador Romeu Zema (Novo) é presença garantida no evento. Os tradicionais desfiles das tropas de segurança ocorrerão na Avenida Afonso Pena, a partir das 9h, com participação das forças policiais do Estado, incluindo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG). Com horários muito próximos, os atos em Belo Horizonte vão contar com a PMMG, que está organizando esquemas de segurança pela capital, mas também por todo o estado.

Movimentos de direita confirmaram atos a favor de Bolsonaro em Belo Horizonte e em outras cidades do estado. Na capital mineira, a manifestação pró-Bolsonaro será feita na Praça da Liberdade, às 10 horas. Os municípios de Muriaé, Santa Luzia, Lagoa Santa e Sarzedo também vão realizar os atos no mesmo horário. A presença do candidato ao governo de Minas Gerais, Carlos Viana (PL), está confirmada no evento. Bruno Engler, candidato à reeleição para deputado estadual pelo PL, também estará no ato, junto com outros políticos apoiadores do presidente.

Segurança Em Brasília, a região da Esplanada vai contar com reforço no esquema de segurança com uso de snipers – atiradores de alta precisão – e do esquadrão antibomba do DF. A rede de hotéis de Brasília espera uma ocupação de 70% dos quartos de hotéis da região central da capital para o 7 de Setembro, segundo estimativas da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih).

Devido ao desfile, haverá mudanças no trânsito e nos locais de estacionamento para quem for acompanhar a festividade. A Esplanada será fechada a partir da alça leste da rodoviária do Plano Piloto até a via L4. A mudança no trânsito local terá início a partir das 17h de terça-feira. As vias serão liberadas para o trânsito de veículos após finalização do desfile, atos previstos e, principalmente, após avaliação técnica dos órgãos de segurança. Os governos Federal e do Distrito Federal decretaram ponto facultativo a partir da terça-feira para todos os servidores.

Em São Paulo, as comemorações dos 200 anos da Independência ocorrerão no entorno do Museu Paulista, conhecido como Museu do Ipiranga. Está programado um desfile cívico-militar em uma avenida próxima ao museu, e a encenação do grito de D. Pedro I, no Parque da Independência, no Ipiranga. Também é esperada a concentração de manifestantes na Avenida Paulista. A Secretaria de Segurança monitora a organização do ato, mas a avaliação é que o clima é menos tenso do que o de 2021.





PROGRAMAÇÃO DAS CELEBRAÇÕES





» BRASÍLIA





» Depois de dois anos sem ser realizado presencialmente por causa da pandemia, o tradicional desfile cívico-militar volta a ocupar a Esplanada dos Ministérios.





» O desfile está previsto para começar às 9h e deverá se estender até as 11h30, são esperadas cerca de 280 mil pessoas. O evento contará com a presença já tradicional das forças militares, das escolas de Brasília, das escolas militares e até com um grupamento de tratores, além do desfile aéreo da Esquadrilha da Fumaça.





» O trânsito da Esplanada será fechado a partir das 17h do dia 6, véspera do feriado da Independência. Os participantes passarão por revista, já que estão proibidos itens como armas, mastros de bandeira, vidros, sprays e apontadores de laser.





» O presidente convocou seus apoiadores para o evento e são esperadas manifestações contra o Supremo Tribunal Federal (STF), que contará com um esquema especial de segurança.









» RIO DE JANEIRO





» O tradicional desfile cívico-militar acabou sendo cancelado, as comemorações vão se concentrar em Copacabana. A programação das Forças Armadas às 8h no Forte de Copacabana, estão previstos salto de paraquedistas, salvas de canhão, parada com navios militares e a presença da Esquadrilha da Fumaça.





» Em meio a comemoração oficial, haverá uma motociata organizada por apoiadores de Bolsonaro, que sairá do Flamengo até a Praia de Copacabana, com previsão de chegar às 15h. A movimentação será acompanhada pelo presidente que sobrevoa o mesmo trajeto, há a expectativa de um discurso.





» SÃO PAULO





» O Museu do Ipiranga reabre ao público em 7 de setembro, após passar nove anos fechado, e será o principal palco de comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil em São Paulo.





» O tradicional desfile será realizado na Avenida D. Pedro I, com início às 9h e contará com a participação da Esquadrilha da Fumaça. Além do desfile, uma encenação sobre o Grito da Independência será realizada a partir das 15h, com a participação do ator Caco Ciocler como D. Pedro I.





» À noite, haverá um espetáculo de música, dança e artes visuais. Um dos destaques é a apresentação de um espetáculo com 200 drones, que está marcado para as 21h.





» No Parque da Independência, haverá shows de artistas como Criolo, Vanessa da Mata, Priscila Alcantara, Juliette e Gaby Amarantos. A programação de shows gratuitos iniciada no dia 7 seguirá até o domingo, dia 11.





» A previsão também é de que haja manifestações pró-Bolsonaro na Avenida Paulista no dia 7, a partir das 10h, próximo ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp).









» BELO HORIZONTE





» Desfile Militar, na Avenida Afonso Pena, em 7 de setembro, pela manhã, e mais os cortejos da Liberdade, pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), e na Alameda Travessia, com os Dragões da Inconfidência “acompanhando Dom Pedro I até o Palácio da Liberdade.





» À tarde (das 16h às 18h), haverá apresentação dos Dragões e da Banda da PMMG.