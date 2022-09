Movimentos da direita mineira confirmam atos pró-Bolsonaro no 7 de Setembro

Em Belo Horizonte, ato do 7 de setembro vai acontecer na Praça da Liberdade (foto: Reprodução/Redes Sociais) Movimentos de direita confirmaram atos a favor do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), em Belo Horizonte e em outras cidades do estado. Na capital mineira, a manifestação pró-Bolsonaro será feita na Praça da Liberdade, às 10 horas. Os municípios de Muriaé, Santa Luzia, Lagoa Santa e Sarzedo também vão realizar os atos no mesmo horário.





A presença do candidato ao governo de Minas Gerais, Carlos Viana (PL), está confirmada no evento. Bruno Engler, candidato à reeleição para deputado estadual pelo PL, também estará no ato, junto com outros políticos apoiadores do presidente.

Estado organiza ato cívico

O Governo de Minas Gerais também vai realizar um ato cívico no dia 7 de Setembro. No entanto, a solenidade será para celebrar o bicentenário da Independência do Brasil. O Governador Romeu Zema (Novo) é presença garantida no evento.

Os tradicionais desfiles das tropas de segurança ocorrerão na Avenida Afonso Pena, a partir das 9h, com participação das forças policiais do Estado, incluindo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG).





Com horários muito próximos, os atos em Belo Horizonte vão contar com a PMMG, que está organizando esquemas de segurança pela capital, mas também por todo o estado.