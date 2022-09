Sete de Setembro bolsonarista na Paulista terá grupos antidemocráticos

Cartaz com mensagem intervencionista durante comício de Jair Bolsonaro em BH, em 24 de agosto (foto: Tulio Santos/EM/DA Press) O 7 de Setembro de bolsonaristas na avenida Paulista, em São Paulo, terá ampla participação de movimentos de caráter antidemocrático.









Também solicitaram espaço grupos monarquistas, de defensores do agronegócio e de praças das PMs estaduais, entre outros. No total, serão 13 carros de som, um recorde para eventos do tipo.





A previsão é que o ato seja recheado de candidatos pedindo votos, mesmo sem a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), que estará em Brasília pela manhã e no Rio de Janeiro à tarde. Candidata a deputada estadual, Dra. Cleo de Oliveira (PRTB) terá um caminhão de som só para si.





No ano passado, o presidente esteve na Paulista para a data comemorativa, quando fez forte discurso com acusações contra ministros do STF.