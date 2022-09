Socialite pede a agricultores demissão de eleitores de Lula: 'Sem dó'

A empresária, socialite e latifundiária Roseli D'Agostini Lins pediu para que agricultores “demitam sem dó” funcionários que votarem em Lula (PT) para presidente da República nas eleições de outubro de 2022. A dona de propriedades na Bahia é apoiadora de Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

“Eu queria falar algo para os nossos agricultores. Façam um levantamento, quem vai votar no Lula , demitam, e demitam sem dó. Porque não é uma questão de política, é uma questão de sobrevivência. E você que trabalha com agro e que defende o Lula, faça um favor, saia também”, afirmou, em vídeo publicado na última quarta-feira (31/08) nas redes sociais.

A empresária também aborda a disputa ao governo na Bahia este ano. Roseli D'Agostini Lins cita ACM Neto (União) em meio às críticas e ao pedido de demissão, reafirmando que o pleito se trata de uma “questão de sobrevivência”.

“Vamos atacar gente, não tem outro jeito não. O que que nós vamos fazer? Tem gente defendendo o agro e votando no Lula, votando no ACM Neto. O que que nós queremos do nosso país? Que continue do jeito que está? Eu estou indignada, eu estou indignada. Nós agricultores temos que tomar posição, e não venha me dizer ‘a não, tem que, direito’, não é direito, é questão de sobrevivência”, completou.

Captura de tela do vídeo divulgado por Roseli D'Agostini Lins no Instagram (foto: Reprodução/Instagram Roseli D'Agostini Lins)

Eleições 2022

Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe d'Ávila (Novo), Soraya Thronicke (União), Vera (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP), Roberto Jefferson (PTB) e Constituinte Eymael (DC) também se colocam como candidatos à Presidência da República.





Para o Governo da Bahia, João Roma (PL), Jerônimo (PT), Kleber Rosa (Psol), Marcelo Millet (PCO) e Giovani Damico (PCB) também estão na disputa.

O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.