Veja a agenda dos candidatos à Presidência nesta segunda (5/9)

Confira a agenda dos candidatos à Presidência da República (foto: Reprodução/AFP)



Confira a agenda dos candidatos à Presidência da República nesta segunda-feira (5/9), informada pelas respectivas assessorias. Jair Bolsonaro (PL), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros) e Sofia Manzano (PCB) não divulgaram a agenda.





Lula (PT):





Ciro Gomes (PDT):

Às 10h, na agenda está "Encontro com Ciro, Elvis, Aldo e Neto", em Jabaquara (SP); às 12h, concede entrevista para o Programa Pânico.





Simone Tebet (MDB):

Às 9h40, visita a cooperativa de reciclagem de materiais (Coopercaps), em Jurubatuba (SP); às 15h, faz caminhada na Praça da Sete, em Belo Horizonte; às 16h30, participa de manifestação em defesa da Serra do Curral, também em Belo Horizonte.

Felipe D'Ávila (Novo):

Às 12h30, participa de sabatina organizada pelo grupo O Liberal - Propostas para Amazônia.

Soraya Thronicke (União):

O dia da candidata será dedicado a entrevistas. Às 9h, concede entrevista ao vivo para a rádio Trianon (AM 740), de São Paulo; às 10h, à revista IstoÉ; às 12h, ao Portal Jovem Pan; às 14h30 (ao vivo), ao portal Gazeta do Povo, de Curitiba; às 17h15, à rádio Capital (FM 101,9), de Cuiabá; às 19h, para as redes sociais do presidente do União Brasil Florestal, Lucas Ottoni.





Vera Lucia (PSTU):

Às 15h, Vera grava entrevista para o Portal Mundo Negro; às 17h, viaja para São José dos Campos (SP), cidade onde realizará campanha nesta terça-feira (6).