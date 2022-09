Bolsonaro para Amanda Klein: 'Você quer me rotular de corrupto?'

Presidente Jair Bolsonaro discutiu com jornalista durante sabatina na Jovem Pan News (foto: Reprodução/Jovem Pan News) Jovem Pan News, na manhã desta terça-feira (6/9), o presidente Jair Bolsonaro (PL) acusou a jornalista Amanda Klein de querer rotulá-lo como corrupto.



Na entrevista, Amanda citou denúncias de corrupção relacionadas ao chefe do Executivo Federal e sua família e enfatizou o levantamento do site UOL sobre os 51 imóveis do presidente e sua família que teriam sidos comprados em dinheiro vivo.





Durante a sabatina da, na manhã desta terça-feira (6/9), o presidente Jair Bolsonaro (PL) acusou a jornalista Amanda Klein de querer rotulá-lo como corrupto.Na entrevista, Amanda citou denúncias de corrupção relacionadas ao chefe do Executivo Federal e sua família e enfatizou o levantamento do site UOL sobre os 51 imóveis do presidente e sua família que teriam sidos comprados em dinheiro vivo.









Amanda questionou o presidente sobre qual é a origem do dinheiro dos imóveis que o chefe do Executivo e familiares próximos adquiriram.









Compra de imóveis





UOL e divulgada na última terça-feira (30/8).



Conforme as informações, quase metade do patrimônio em imóveis do presidente e de seus familiares mais próximos foi adquirido, nas últimas três décadas, com uso de dinheiro em espécie.



A informação sobre a compra de imóveis em dinheiro vivo foi levantada pelo UOL e divulgada na última terça-feira (30/8).

Conforme as informações, quase metade do patrimônio em imóveis do presidente e de seus familiares mais próximos foi adquirido, nas últimas três décadas, com uso de dinheiro em espécie.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais