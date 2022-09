Bolsonaro pede ao TSE para barrar vídeo de Lula sobre compra de imóveis

Presidente Jair Bolsonaro questiona qual o problema em comprar imóveis com dinheiro vivo, mas pede a retirada do conteúdo da campanha do PT (foto: AFP)

A equipe jurídica do presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para barrar o vídeo utilizado pela campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que enfatiza a compra de uma série de imóveis em dinheiro vivo, pela família do chefe do Executivo.