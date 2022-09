Bolsonaro para Amanda Klein: 'Você é casada com uma pessoa que vota em mim'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) elevou o tom com a jornalista daAmanda Klein ao ser questionado sobre a origem do dinheiro da compra de imóveis da família do chefe do Executivo, durante a sabatina dana manhã desta terça-feira (6/9).

"Amanda você é casada com uma pessoa que vota em mim. Não sei como é o teu convívio na tua casa com ele, mas eu não tenho nada a ver com isso", disparou o presidente para a jornalista.Na ocasião, Amanda, que é casada com o empresário Paulo Ribeiro, declaradamente Bolsonarista, respondeu que a vida particular dela não estava em pauta.