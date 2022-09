Zema sobre prisão de candidato por protesto: 'Ação correta da PM'

Felipe Gomes (PDT) foi preso após se manifestar contra a mineração na Serra do Curral durante agenda do candidato Romeu Zema (Novo) (foto: Reprodução/Twitter)

A tentativa de agressão hoje pela manhã,em BH,por um candidato a deputado,foi impedida com a correta ação da PM. Ao contrário da narrativa da esquerda, o agressor não sofreu qualquer lesão, sendo conduzido à delegacia por perturbação da ordem e invasão de estabelecimento privado. %u2014 Zema 30 (@RomeuZema) September 5, 2022

Candidato contesta versão da PM

O governador e candidato à reeleição em Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), classificou como “correta” a ação da Polícia Militar (PM) contra o ambientalista e postulante a deputado estadual Felipe Gomes (PDT), nesta segunda-feira (5/9).Gomes foi preso pela PM após discutir com Zema, no Barreiro, em Belo Horizonte. Na saída da unidade policial, o ambientalista acusou a polícia de tê-lo deixado cerca de quatro horas dentro de uma viatura , sem poder se comunicar com sua família e que as gravações da discussão foram apagadas de seu gravador.Por meio de suas redes sociais, Zema retrucou: “Ao contrário da narrativa da esquerda, o agressor não sofreu qualquer lesão, sendo conduzido à delegacia por perturbação da ordem e invasão de estabelecimento privado”.Ainda de acordo com o governador, “o fato comprova a importância das câmeras nas fardas”. No comentário, ele acaba dando como certa sua vitória nas eleições.“Na minha próxima gestão, vamos ampliar o uso do equipamento, que garante proteção e transparência à ação policial, inclusive contra a narrativa da esquerda. Minas seguirá como o Estado mais seguro do país”, disse.

@RomeuZema taí o vídeo da atuação lastimável da PM, que vc infelizmente considera correta. É um absurdo isso que vc escreveu , só prova que vc tem atuado de todas as formas para destruir a Serra do curral e criminalizar a luta ambiental em MG. E tenho mais vídeos aqui%u2026 pic.twitter.com/NhVxPMHZql %u2014 Duda Salabert 1212 (@DudaSalabert) September 5, 2022

O ambientalista afirmou que os policiais o acusaram de tê-los agredido: “Inclusive no boletim de ocorrência consta que eles só não foram atendidos pelo cirurgião porque não tinha cirurgião na UPA. Queria ver eu agredindo cinco policiais”.Ele rebateu a versão de que um policial o teria abordado com “toda a delicadeza”, pedindo o megafone.“Que isso sirva para chamar mais atenção para a Serra do Curral, que é o que a gente precisa”, conclui o candidato a deputado.Segundo o BO, Gomes foi detido por desacato, agressão, desobediência e resistência à prisão.

Em vídeo publicado pela candidata Duda Salabert (PDT), Felipe aparece se manifestando durante uma agenda de campanha de Zema. Na sequência, um segurança o empurra. Na imagem seguinte, dois policiais tentam deter o pedetista.