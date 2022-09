Candidato que protestou contra Zema é encontrado por familiares

O ambientalista teria sido levado para o Juizado Especial Criminal, no Bairro Padre Eustáquio (foto: Reprodução/redes sociais)

A família do candidato a deputado estadual e ambientalista, Felipe Gomes, conseguiu localizá-lo depois de algumas horas sem saber seu paradeiro. Ele foi detido pela Polícia Militar (PM) após discutir com o governador Romeu Zema (Novo), na manhã desta segunda-feira (5/9), no Barreiro, em BH.

Em conversa com a reportagem do, a irmã do ambientalista, Joana, disse que a família tinha acabado de chegar ao Juizado Especial Criminal, no Bairro Padre Eustáquio, para onde ele foi levado.

Segundo Joana, a família ainda não conseguiu conversar com Felipe, mas recebeu informações de que ele estaria bem. A advogada do ambientalista também ainda não teve acesso ao Boletim de Ocorrência do caso para saber o motivo da prisão.

Discussão e prisão

De acordo com a assessoria da vereadora Duda Salabert, o ambientalista estaria fazendo campanha no Barreiro quando encontrou o governador no mesmo local.

Gomes teria protestado pelo tombamento da Serra do Curral. Após a discussão, alguns seguranças do governador teriam quebrado o megafone do ambientalista.





Ainda segundo a assessoria da vereadora, o ambientalista teria deixado a UPA do Barreiro às 14h e não teria mais sido localizado desde então. Ele teria sido detido às 10h30 e não conseguiu ter contato com familiares e nem mesmo com a advogada.

Em nota, Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) afirmou que "foi acionada por um proprietário de um estabelecimento comercial no Barreiro, em Belo Horizonte, dando conta de que o indivíduo conduzido realizava perturbação do trabalho. Segundo o proprietário, por diversas vezes, foi solicitado ao indivíduo que se retirasse do local."

A PM disse ainda que "a guarnição policial, que esteve no local, também tentou parlamentar com o indivíduo, que insistiu na desobediência e resistiu, ativamente, à abordagem, resultando, inclusive, em lesões nos policiais militares." O homem foi conduzido para atendimento médico e não foram verificadas lesões decorrentes da abordagem policial, segundo a corporação. O Boletim de Ocorrência ainda está em andamento.