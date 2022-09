'Salve a Serra do Curral', pede Flausino, do Jota Quest, no Rock in Rio

Show do Jota Quest no Rock in Rio, na tarde deste domingo (foto: Reprodução/Globoplay) Vocalista da banda belo-horizontina de pop rock Jota Quest, Rogério Flausino fez um pedido durante apresentação no Rock in Rio, na tarde deste domingo (04/09). O músico, natural de Alfenas, cidade do Sul de Minas Gerais, pediu proteção aos biomas Amazônia e Pantanal, à Serra do Curral - cartão-postal de Belo Horizonte, capital mineira - e ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.









Queimadas e desmatamento são pautas combatidas corriqueiramente quando se aborda Amazônia , Pantanal e Chapada dos Veadeiros. Quanto à Serra do Curral, a mineração também é um assunto relacionado.





Em abril deste ano, foi concedido pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) pedido de licenciamento para empreendimento da Taquaril Mineração S.A. (Tamisa). Desde então, o processo é marcado por avanços e recuos no sentido de proteger o cartão-postal da Região Metropolitana de BH.

Jota Quest

Jota Quest se apresentou neste domingo no palco principal, o Palco Mundo, do Rock in Rio, festival de música no Rio de Janeiro, após ser confirmado como atração em 25 de agosto. A confirmação se deu após Migos, trio de rappers estadunidenses formado por Quavo, Takeoff e Offset, cancelar a participação após fim do grupo por problemas de relação entre os músicos.

