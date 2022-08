Festival Amazônia terá palco na Virada Cultural de BH; confira programação

Parque Municipal terá palco em homenagem ao Dia da Amazônia (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Amazônia e a Serra do Curral nunca estiveram tão perto uma da outra. No domingo (4/9), os ambientes vão se encontrar em um palco no Parque Municipal, no centro de Belo Horizonte, durante a Virada Cultural da cidade. O evento faz parte do Festival Amazônia que também tem programações em Manaus, Belém, Macapá, São Luís, Santarém, Rio de Janeiro e São Paulo.

A iniciativa também vai contar com ações relacionadas à defesa da Serra do Curral. Os shows vão acontecer das 14h às 20h e contam com nomes como Fernanda Takai, Nath Rodrigues, Kaê Guajajara, Marcelo Veronez + Coral Sérgio Pererê e Swing Safado. “A programação busca chamar atenção para as consequências da destruição desenfreada e levantar o debate ambiental em um momento de disputa eleitoral”, explicam os organizadores.

Exposições fotográficas também estarão presentes nos pontos de ônibus das principais avenidas do centro da cidade, além de pontos de coleta de assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular Amazônia de Pé, que busca promover a proteção de todas as florestas públicas na Amazônia Legal.