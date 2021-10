Samba, Teuda Bara e bailarinos flutuantes: Virada Cultural vai até 19h

Rolê de bike com Ed Marte (foto: Fabrício Santos/Árvore)

A Virada Cultural de BH está "on" até 19h deste domingo (17/10), com programação presencial e on-line. Um dos destaques é Labirinto: os bailarinos Eliatrice Gischewski, Glaydson Oliveira e Samuel Samways flutuam sobre monociclos elétricos nas ruas de Belo Horizonte, enquanto exploram seus atalhos e espaços "secretos", desvendando o labirinto urbano. O circuito começa às 14h de domingo e ocupa o hipercentro da capital.A programação incluiu ainda samba no pé com Aline Caldeira no palco Praça Sete, apresentação do Grupo Trampulim, Teuda Bara do Grupo Galpão, entre outros.Após dois anos de hiato devido à pandemia, o evento iniciou sua sexta edição com programação realizada em nove palcos voltados para temáticas distintas. É primeira edição on-line da Virada Cultural, que costuma reunir multidões nas ruas da capital.