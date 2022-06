Virada Cultural de BH abre inscrições para propostas artísticas e culturais

Apresentação da Quarteta no Palco Caetés na 5ª Edição da Virada Cultural 2019 de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 21/07/2019) Após dois anos, a Virada Cultural de Belo Horizonte volta às ruas do hipercentro da capital mineira em 3 e 4 de setembro. Propostas artísticas e culturais para compor a programação da 7ª edição do evento podem se inscrever gratuitamente até 4 de julho. O formulário e o regulamento estão disponíveis no site da prefeitura









Vale ressaltar que as propostas serão avaliadas por uma comissão paritária, com igual número de representantes do poder público e da sociedade civil, em conjunto com a equipe de coordenação do evento. Os artistas poderão submeter mais de uma proposta à comissão, que selecionará uma dentre as examinadas.

São critérios de seleção:

Originalidade da proposta;

Relevância sociocultural na RMBH;

Adequação ao formato e ao conceito do evento;

Equidade na distribuição de áreas e subáreas;

Adequação técnica e estrutural.

“A Virada deste ano celebra o reencontro, a convivência e o afeto entre as pessoas. O evento integra uma série de iniciativas da Prefeitura de Belo Horizonte que, a partir da arte, cultura, do lazer e esportes, fortalecem as relações sociais, qualificam o ambiente urbano e reforçam o sentimento de pertencimento à cidade”, destaca a secretária Municipal de Cultura e presidente interina da Fundação Municipal de Cultura, Fabíola Moulin.





Redescobrir vivências





A última edição presencial do evento foi realizada em 2019 e reuniu milhares de pessoas nas ruas da capital. Mas, devido à pandemia de COVID-19, no ano seguinte foi cancelada e em 2021 as apresentações ocorreram no formato digital com atrações transmitidas por meio do YouTube.

O rapper mineiro Djonga participou da Virada Cultural de BH, na Praça da Estação, em 2019 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 21/07/2019)





Agora, a proposta para este ano, de acordo com a prefeitura, é convidar a população a experimentar, descobrir e redescobrir ambientes e vivências no cenário urbano de Belo Horizonte. A ideia é ter uma programação plural, democrática, em um ambiente lúdico e seguro.





Assim sendo, as atividades poderão ter formatos variados e ocuparão os palcos do evento, ruas, calçadas, prédios, parques, praças, viadutos e demais espaços de circulação do hipercentro.