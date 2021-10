Virada Cultural de BH terá espaço exclusivo para mundo geek neste ano

Vira Geek vai contar com atrações voltadas para fãs de games, quadrinhos e animes (foto: PBH/Divulgação) Os fãs do universo dos games, quadrinhos e animes em Belo Horizonte podem abrir um sorrisão. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou nessa segunda-feira (11/10) que a Virada Cultural da capital mineira terá um espaço exclusivo para essas atrações, no próximo fim de semana, sábado e domingo (17/10).





Oficinas, webinars e finais de competições de games farão parte das 24 horas do festival. A programação será on-line, formato inédito do evento, respeitando todos os protocolos contra a COVID-19 vigentes em Belo Horizonte, com transmissão gratuita pelo canal oficial da Fundação Municipal de Cultura no YouTube em nove espaços virtuais, os “Viras”, que vão exibir, simultaneamente, as atrações.









Vira Geek

O público ligado em games e cosplay terá uma programação com aulas sobre softwares específicos para criação de personagens e interfaces de jogos, bate-papos com grandes nomes da área sobre como planejar e promover competições on-line e o mercado de players (jogadores virtuais), oportunidades e desenvolvimento de carreira.





Ana Freire, diretora da Política de Festivais da Fundação Municipal de Cultura, fala sobre a inclusão da linguagem tecnológica na Virada Cultural: “A cultura geek é muito representativa para Belo Horizonte e, consequentemente, para a Fundação Municipal de Cultura. Em 2019, lançamos a Virada Tecnológica, que aproximou e agregou o público geek de todas as idades, estimulando-o a vivenciar a Virada. Neste ano, em formato on-line, apresentaremos o canal Vira Geek, que, além de competições de games e concurso de cosplay, ofertará uma gama de conteúdos formativos. O convite é para virar com a cultura inclusiva e diversa.





O universo geek já faz parte de eventos realizados pela Prefeitura de Belo Horizonte há alguns anos, a exemplo do Festival Internacional de Quadrinhos (FIQ), e teve presença importante já na Virada Cultural de 2019. O público geek vem crescendo expressivamente e se firmando com novas formas de linguagem e comportamento, com uma vertente mais tecnológica da cultura.





O Brasil é um dos líderes em consumo de games, ocupando o 13º lugar no ranking mundial, e o primeiro na América Latina, segundo o CEO da GRM E-sports, Luis Rezende, que prevê também um crescimento na aquisição de jogos no mundo de mais de 5% até 2022. Já o mercado de competições profissionais também vem crescendo no país. BH, por exemplo, tem equipes de destaque. É o caso da “FearWW”, que foi campeã mineira de League of Legends em março deste ano.





Consequentemente, a demanda por profissionais da criação de games aumenta cada vez mais, assim como a de cursos que vão desde os de menor duração até graduação. De acordo com o diretor executivo da SAGA Escola de Artes Gráficas, Jefferson Maurelli, Belo Horizonte é a cidade com mais vagas e com o maior número de contratação de profissionais do ramo em Minas Gerais.





O Vira Geek é uma promoção da Virada Cultural de Belo Horizonte 2021, em parceria com a GRM E-sports, a SAGA Escola de Artes Gráficas e a Praia de Concreto, três empresas bastante atuantes e cada vez mais presentes na construção da pluralidade da cultura.





Competições de games e cosplay

Competições de três dos principais games terão as finais transmitidas, domingo (17), pelo Vira Geek: League of Legends (LOL), League of Legend – Wild Rift (LOL-WR) e Teamfight Tactics (TFT). Para cada modalidade, serão disponibilizadas 16 vagas.





A competição de LOL, disputada na versão PC, oferece vagas para equipes formadas por 5 jogadores e 1 reserva, que ocorrerá por eliminação simples, com 3 rodadas e final. O regulamento define como critério que os jogadores inscritos estejam, pelo menos, no nível 30 do game. Somente a final será transmitida no Vira Geek, às 0h53 do dia 17.





LOL-WR, na versão mobile, também será formado por equipes com 5 jogadores e 1 reserva, porém todos deverão estar no nível 10 do jogo virtual. A disputa será realizada em uma etapa única de eliminação simples, com 3 rodadas e final, que poderá ser acompanhada ao vivo, às 13h39 do domingo.





O TFT será disputado por players solos que estejam, pelo menos, no nível 10 do jogo. O chaveamento da competição será dividido em uma etapa de eliminação simples, com uma rodada e final, que será transmitida, ao vivo, às 9h26 de domingo.





As inscrições para as competições dos games podem ser feitas até 14 de outubro, por meio do link bit.ly/ViraGeek , em que também poderá ser acessado o regulamento para cada modalidade.





Um concurso de cosplay (pessoas que se vestem e performam como personagens da cultura geek) também será uma das atrações do espaço. Os interessados poderão se inscrever enviando vídeos de 30 a 60 segundos, gravados no formato horizontal, com suas performances e detalhando as fantasias. Para acessar o regulamento completo e as inscrições, abertas somente até o dia 11 de outubro, acesse www.praiadeconcreto.com.br . A final será transmitida ao vivo no Vira Geek, às 16h56, domingo, dia 17.

Sobre a Virada Cultural

Na edição de 2019, a Virada Cultural já havia incorporado o universo geek na programação, com espaços que permitiam que o público experimentasse a realidade aumentada, jogasse fliperamas antigos, além de participar de competições digitais. Desde a sua 1ª edição, o festival tem como premissa a democratização do acesso à arte e à cultura, bem como o estímulo à formação de público para a produção cultural da cidade. No total, a Virada Cultural reuniu mais de 15 mil artistas e profissionais da cultura e 2.445 atrações, alcançando um público de mais de 2,2 milhões de pessoas. Só no último festival com a presença de público, em 2019, foram 26 horas de programação, atraindo 520 mil pessoas, que passaram por 25 espaços, com 440 atrações no total.

