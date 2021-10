Round 6: por que a Netflix vai editar número de telefone que aparece na série

Round 6 deve se tornar série mais assistida da Netflix (foto: Netflix)

A Netflix anunciou que vai editar a Round 6 , uma de suas séries de maior sucesso , para cortar trechos em que um número de telefone real aparece, depois que uma mulher recebeu milhares de ligações em seu celular.

O drama sul-coreano sangrento mostra competidores sendo convidados a ligar para o número e participar de jogos infantis de vida ou morte por dinheiro.

Segundo a mulher, o número exibido na série era idêntico ao seu e ela acabou recebendo uma enxurrada de telefonemas.

Round 6 está prestes a se tornar uma das séries mais assistidas da Netflix.

A mulher, uma empresária em Seongju, no sudeste da Coreia do Sul, disse à imprensa local que tem recebido milhares de mensagens de texto e ligações em seu telefone "a ponto de ser difícil para mim continuar com a vida diária".

"Este é um número que tenho usado por mais de 10 anos, então estou bastante surpresa. Há mais de 4 mil números que tive que deletar do meu telefone", afirmou ela ao jornal de economia MoneyToday.

"No começo, não sabia o porquê, mas meu amigo me disse que meu número foi exibido no Round 6 e foi quando eu me dei conta disso."

Ela teria rejeitado ofertas de indenização de até 5 milhões de won (R$ 23 mil).

A Netflix não comentou a possível compensação, mas pediu aos fãs do programa que evitem ligar para o número.

Drama sul-coreano sangrento mostra competidores sendo convidados a ligar para número e participar de jogos infantis de vida ou morte por dinheiro (foto: Netflix)

"Junto com a produtora, estamos trabalhando para resolver esse problema, incluindo a edição de cenas com números de telefone quando necessário", disse a Netflix na quarta-feira (6/10).

A série foi lançada em 17 de setembro e, segundo a Netflix, alcançou o primeiro lugar em 90 países em apenas 10 dias.

Embora o gênero da série não seja novo, seus visuais marcantes, personagens que geram empatia com o público e descrição perturbadora da natureza humana a tornaram um grande sucesso mundial.

