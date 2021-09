Super-heróis nascidos no interior de Minas inspiram e abordam diversidade

Maria Freitas é mineira do interior, com vivências e memórias nas pracinhas, igrejas e outros espaço típicos deste cenário. Mas, ao mesmo tempo, a ficção científica esteve presente em seus pensamentos. E o cenário acolhedor das cidades de Minas é palco de seu projeto literário “Emma, Cobra e a garota de outra dimensão”, que acompanha a história de jovens bissexuais lidando com superpoderes no interior do estado.