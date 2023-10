América foi campeão brasileiro em 1948 e título deve ser reconhecido

1175

Equipe americana goleou o Vasco e empatou com São Paulo e Atlético para conquistar a Copa dos Campeões em 1948







Não é de hoje que injustiças assombram a história do América. Geralmente prejudicado em campo pela arbitragem, o Coelho também já foi vencido diversas vezes, de forma ilegal, fora das quatro linhas.





São sempre as mesmas desculpas e critérios estranhos, que se apegam a brechas para anular o que importa. Desta vez, me parece que a CBF não tem escolha.





Depois de reconhecer o título brasileiro do rival Atlético, que venceu a Copa dos Campeões em 1937, a entidade máxima do futebol nacional precisa dar um jeito de conferir ao Coelho o mesmo selo, pela vitória do torneio de mesmo nome, e moldes semelhantes, 11 anos depois, em 1948.





Após o pedido de um torcedor, o América diz que irá reivindicar junto à CBF o título de campeão brasileiro de 1948. A ação foi motivada pelo reconhecimento do título brasileiro de 1937 dado ao rival pela entidade recentemente.





Naquele ano, como era de costume, os campeões estaduais das praças mais fortes disputaram quem seria a melhor equipe entre as melhores, o que era considerado em todas as esferas a única referência de título nacional.





Em um torneio que tinha nada menos que São Paulo, Vasco e o próprio rival Atlético, o Coelho goleou o time carioca, empatou sem gols com o tricolor paulista e, na última rodada, também empatou com o Galo, o que nos conferiu o título, comemorado à época por boa parte de BH, tempo que a torcida americana era grande.





Segundo o advogado Vitor Lucchesi, o presidente do América e homem forte na política, Alencar da Silveira Júnior, disse pessoalmente a ele que vai, junto ao jurídico do clube, reunir documentos em uma representação para pleitear a faixa junto à CBF.





Luchesi reforça que não há motivos para boicotarem o Coelho. “Nos mesmos moldes da Copa dos Campeões de 1937, que contou até mesmo com o Combinado da Liga da Marinha da época, o título do Atlético foi reconhecido pela CBF como Campeonato Brasileiro”, afirmou.





Sendo assim, segundo o jurista, o América tem o direito ao pleito do reconhecimento da Copa dos Campeões de 1948 como legítimo campeonato nacional do ano.





A CBF ainda não se manifestou se o material foi enviado e se está sendo avaliado. A assessoria de imprensa do América disse que aguarda o desdobramento do retorno para se pronunciar.





Da parte da fanática nação americana, temos a certeza de que este título é nosso e, se houver o mínimo de justiça no futebol, será reconhecido. Somos campeões brasileiros sim e ponto final.