Queda iminente é consequência de ano bagunçado no América

Derrota do Coelho por 2 a 0 para o Bragantino, terça-feira, no Horto, deixou o time alviverde em situação ainda mais delicada na tabela











Em mais uma daquelas noites tristes no Independência, eis que perdemos de forma categórica mais um jogo em casa, desta vez para o Bragantino.





Um fio de esperança surgiu quando tivemos um pênalti marcado a nosso favor no final. Porém, quando tudo está dando errado, parece que nada dá certo. Clichê, mas verdade.





O matador e bom atacante Mastriani desperdiçou a cobrança e ficamos a ver navios. Essa derrota de ontem praticamente tira a possibilidade de uma reviravolta no segundo turno.





Aliás, o empate contra o Cuiabá, após estarmos vencendo por dois gols de diferença, também mostrou que a coisa está feia e os ventos pararam de soprar a nosso favor.





Sinceramente, torcedor, não vejo mais tantas possibilidades de nos recuperarmos na competição. O campeonato afunila e, desde o início, estamos jogando com a corda no pescoço e a pressão do Z4.





Um pontinho apenas nos últimos dois jogos, que teoricamente não eram tão difíceis, e a situação é cada vez mais complicada.





A Série B, atualmente, para o Coelho, ficou pequena. Mas a Série A deste ano, infelizmente, ficou grande demais.





Algumas estratégias, desde o começo, não foram acertadas. Não conseguimos, até hoje, ter um time com padrão de jogo. Tem gente entrando e estreando no final do campeonato e que não disse a que veio.





Há jogadores mais competitivos no banco de reserva (vai entender), e outros que do nada desaparecem do plantel e mal são escalados.





Já podemos dizer que 2023 foi uma bagunça e, se por um milagre conseguirmos evitar a queda, ótimo. Se não, é reconhecer nossas falhas e tentar um 2024 mais sólido: jogar uma Série B robusta, ser competitivo no Mineiro, ao menos.





O torcedor americano é muito apaixonado e não vive só de títulos ou fases boas. Continuaremos apoiando, caso caiamos, naqueles joguinhos menos intimidadores das terças e sextas.





Bolinho de feijão, tropeiro e a alegria de sempre na Pitangui. O futebol não é só sobre estar no topo. O que precisamos mesmo é entender que o lugar que estamos hoje no Brasileirão é, nada menos, do que a soma das escolhas erradas durante o ano.





Saudades de quando o América tinha um time que mudava pouco, com padrão e sequência e uma formação tática que fazia sentido e era aplicada jogo a jogo.





Atualmente, viramos um bem bolado, um juntadão de pelada que nem mesmo parece um time profissional do tamanho do Coelho.





Salve nação. Os times passam, a marca fica. Orgulho de ser Coelho não morre nunca.