Virada Cultural prorroga inscrições de propostas artísticas até sexta-feira

Apresentação da Quarteta no Palco Caetés na 5ª Edição da Virada Cultural 2019 de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 22/07/2019)

O período de inscrições para propostas artísticas e culturais que vão compor a programação da 7ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte foi prorrogado até a próxima sexta-feira (8/7). O evento retorna presencialmente às ruas do hipercentro da capital nos dias 3 e 4 de setembro.

As propostas devem ser enviadas por meio de formulário disponível no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), no qual também pode ser acessado o regulamento de participação. As inscrições são gratuitas.





Promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e pela Fundação Municipal de Cultura, a Virada Cultural vai selecionar 100 atrações voltadas para todos os públicos e faixas etárias . Podem se inscrever pessoas, grupos e coletivos residentes na capital e na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





O edital de cadastramento prevê a apresentação de propostas para uma variedade de manifestações culturais e linguagens artísticas, no campo das artes cênicas e visuais, audiovisual, bem-estar e saúde, cultura popular, feiras digitais, gastronomia, intervenções e instalações urbanas, literatura, moda e design, e música.

Redescobrir vivências





De acordo com a PBH, o objetivo da edição de 2022 é convidar a população a experimentar, descobrir e redescobrir ambientes e vivências no cenário urbano de Belo Horizonte, por meio de uma programação plural, democrática, em um ambiente lúdico e seguro.





As atividades poderão ter formatos variados e vão ocupar os palcos do evento, ruas, calçadas, prédios, parques, praças, viadutos e demais espaços de circulação do hipercentro.





As propostas serão avaliadas por uma comissão paritária, com igual número de representantes do poder público e da sociedade civil, em conjunto com a equipe de coordenação do evento. Os artistas poderão submeter mais de uma proposta à comissão, que selecionará uma dentre as examinadas.





São critérios de seleção:





originalidade da proposta;

relevância sociocultural na RMBH;

adequação ao formato e ao conceito do evento;

equidade na distribuição de áreas e subáreas;

adequação técnica e estrutural