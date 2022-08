Virada Cultural de BH: evento retorna em 2022 com mais de 250 atrações

Virada Cultural convida a população de BH a vivenciar novas formas de ocupação da cidade. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Nos dias 3 e 4 de setembro, a Virada Cultural volta a ocupar as ruas do centro de Belo Horizonte. Em uma parceria entre o Instituto Periférico e a Prefeitura da capital, mais de 250 atrações irão compor a programação da edição 2022 do evento, que convida a população a vivenciar novas formas de ocupação da cidade.



Nesta edição, a 7ª do evento que é realizado desde 2013, a Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura promovem um aumento de 30% das atrações artísticas que acontecem nos trajetos entre os palcos. Com o tema “É Virada & Misturada, a gente junto é mais Feliz”, o evento conta com atividades totalmente gratuitas no Parque Municipal, Praça da Estação, Viaduto Santa Tereza, Avenida dos Andradas, Rua Guaicurus, Aarão Reis e Praça Sete.



De acordo com a Secretária Municipal de Cultura, Eliane Parreiras, a Virada fortalece a retomada da economia da cultura, movimentando diversas cadeias produtivas. “Após os grandes desafios enfrentados pelo setor cultural nos últimos dois anos com a pandemia, a arte volta às ruas e aos palcos, movimentando as energias criativas”, ressalta a secretária Eliane.



Já a presidente da Fundação Municipal de Cultura, Luciana Féres, enfatiza que o aumento das atividades nos percursos entre palcos, deixarão a cidade mais lúdica e acessível, garantindo o sucesso do evento.



A prefeitura de Belo Horizonte detalhou algumas atrações e promete, em breve, divulgar a programação completa.



Ocupação da Estação

Esta edição da Virada promete reinventar e ampliar a ocupação da Praça da Estação. O evento convida os agentes que já promovem a ocupação do espaço há alguns anos: a “Praia da Estação” ganhará mobiliário de praia e redes de descanso; a obra “As Serpentes”, do artista Jaider Eisbel, e o coletivo “Homem Gaiola 1MPAR” com mapping, laser e projeção estarão no prédio do Museu de Artes e Ofícios. Futebol de sabão, totó humano, bike anjo e outras intervenções complementam as atividades no espaço.



As principais festas da capital também passam pela praça: Masterplano, Eleganza, Transa! e @bsurda.

Parque Municipal

O coletivo “Duas ideias” criou anéis de LED e letreiros luminosos com frases emblemáticas para as árvores e jardins, criando uma instalação onírica. Dois palcos também serão montados com atividades por 24 horas, um em frente ao Teatro Francisco Nunes e outro no gramado, próximo ao Palácio das Artes.



O Festival Amazônia também passa pelo parque , com iniciativas relacionadas à defesa da Serra do Curral e shows de Fernanda Takai, Nath Rodrigues, Kaê Guajajara, Marcelo Veronez + Coral Sérgio Pererê e Swing Safado.

Intervenções e Outras Linguagens

Na Av. Assis Chateaubriand acontece o “Mundialito de Rolimã”, junto da “Corrida Maluca”, um campeonato alegórico de rolimãs. O “Cine Quintal” apresenta uma programação de cinema tendo a arte e a cultura como foco, exibindo os documentários “Duelo de MCs”, “Encontro de Pajés”, “Filme de Rua”, e outros. O projeto “As ruas falam” levam projeções de Silvi Clapp, a partir de registros de arte urbana pela capital.



Balanços serão dispostos pelo grupo Viela na Avenida dos Andradas, embaixo do Viaduto Santa Tereza. Já a instalação interativa “Prisma”, no túnel do metrô, é composta por sombras, cores e sons gerados pelo movimento das pessoas.



