Zema 'enche' Instagram após publicar retratação sobre Pimentel

Perfil de Zema no Instagram conta com 'santinhos' de candidatos após retratação a Pimentel (foto: Reprodução/Instagram Zema 30) Zema (Novo), governador de Minas Gerais e candidato à reeleição nas eleições de outubro de 2022, "encheu" o Instagram neste domingo (04/09) após publicar uma retratação a respeito de Fernando Pimentel (PT), antecessor de Zema no governo mineiro. Foram 81 postagens no feed do perfil do atual governante na rede social depois da reparação.









"A Lei Delegada nº. 147, de 2007, prevê 6.200 cargos em comissão atribuídos ao Poder Executivo. O número manifestado por Romeu Zema é, portanto, falso, mentiroso. Com isso, ficou claro que Pimentel não manteve 50 mil cargos durante seu governo, e que Zema não promoveu nenhuma limpa, conforme mentira divulgada para se autopromover", completa a publicação no perfil de Zema.





A postagem leva também uma foto de Pimentel com os dizeres: "Direito de resposta"; e "a Justiça Eleitoral reconhece mentira de Zema". O petista, que governou Minas de 2015 a 2018, é candidato a deputado federal nas eleições de 2022.





Entre as 81 publicações de Zema após a retratação a Pimentel, estão: imagens no estilo "santinho" com candidatos do Novo a deputado estadual e deputado federal, essas logo após o post sobre o ex-governador; trecho de uma entrevista; e mais três materiais eleitorais, esses relativos ao atual governante.

A ação desagradou Pimentel. Segundo a equipe do ex-governador, houve descumprimento da decisão, o que motivou novo processo judicial para direito de resposta.



"O bloqueio de comentários não foi a única ferramenta empregada pelo Requerido para ludibriar a Justiça Eleitoral e reduzir o alcance da resposta do Requerente. Imediatamente após publicar a resposta, o Requerido fez outras 77 publicações em uma hora, na indubitável intenção de fazer com que a resposta sumisse no feed de postagens do perfil. Note-se que após o início da campanha eleitoral, em 15 de agosto, o Requerido mantinha uma média de 2 publicações no feed por dia, conforme relatório anexo", diz trecho do novo processo.





Zema cumpriu agenda de campanha nesse sábado (3) em Uberaba, cidade da Região do Triângulo Mineiro. Nesta segunda-feira (5), ele cumpre agenda na capital Belo Horizonte, durante a manhã.

Eleições 2022

Para o governo de Minas, Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Marcus Pestana (PSDB), Lorene Figueiredo (Psol), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também estão na disputa.





O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.