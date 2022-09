Zema diz que não fez campanha com Bolsonaro: 'Nunca estivemos em palanque'

Em 2018, Romeu Zema declarou apoio a Bolsonaro durante debate em uma emissora de TV e viu seus números crescerem nas pesquisas de intenção de voto (foto: Redes Sociais/Reprodução) Candidato do Novo ao governo de Minas Gerais, Romeu Zema, que tenta a reeleição, afirmou que nunca fez campanha política com Jair Bolsonaro (PL). Zema disse que nunca esteve em palanque com o presidente e que não é e nunca foi do mesmo partido que ele.





"Eu nunca estive no mesmo partido do presidente Bolsonaro. Eu só o conheci no dia 14 de novembro de 2019, pós-eleição, foi o primeiro contato pessoal que eu tive com ele. Então, utilizar essa questão que eu fiz campanha com ele, eu gostaria de ver uma foto minha com ele no palanque, em alguma carreata, motociata", ressaltou.





A declaração foi dada em sabatina organizada pelos jornais Valor, O Globo e CBN nesta terça-feira (06/09). Apesar de afirmar que só se encontrou com Bolsonaro no final de 2019, os políticos estiveram juntos, antes, em Brasília, em janeiro de 2019, para discutirem a dívida pública do estado de Minas Gerais com a União.





Em 2018, Romeu Zema declarou apoio a Bolsonaro durante debate em uma emissora de TV e viu seus números crescerem nas pesquisas de intenção de voto. No entanto, ele não considera que levou o pleito estadual por causa disso. Para ele, ambos foram eleitos na mesma “onda”.

"Coincidiu de eu ser eleito governador de Minas na mesma onda em que todos estavam revoltados com a política no Brasil. Isso nós (Zema e Bolsonaro) temos muito em comum. E temos em comum também, acho, que o fato de sermos pessoas um pouco diferentes na política”, disse.





"Nunca estivemos em palanque, nunca estivemos no mesmo partido. E existe esse vínculo meu com ele, eu nunca saí falando mal dele. Também não saio falando mal dos outros não, falo mal, sim, de quem destruiu Minas Gerais, que eu estou aqui pagando a dívida”, completou.