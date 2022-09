Antonio Tabet sobre discussão de Bolsonaro: 'Tem um problema com mulheres'

Antonio Tabet usou as redes sociais para disparar críticas ao Chefe do Executivo (foto: Reprodução/Redes Sociais/AFP)

O humorista do Porta dos Fundos Antonio Tabet usou as redes sociais para comentar a reação do presidente à pergunta da jornalista Amanda Klein na sabatina da, na manhã desta terça-feira (6/9). No Twitter, Tabet disse que o presidente tem "um problema com mulheres".