Tebet: 'Temos um presidente misógino que agride e não respeita mulheres'

A candidata à presidência disse que a violência política afasta possíveis candidatas

A candidata ao Palácio do Planalto, Simone Tebet, do MDB, disse que a violência política contra mulheres afasta possíveis candidatas. Ela destacou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem atitudes de desrespeito contra as mulheres e estimula o ambiente de ódio.

“Lido com isso há 20 anos. Desde o primeiro dia do meu mandato já sofri violência política. Falo que isso me fortaleceu. A primeira vez fui chorar no banheiro, é algo que não estava preparada para lidar. É uma violência que dói, machuca e não precisa ser física. Ela agride no que atinge mais a mulher: a família e a nossa condição de ser.”

A senadora é a entrevistada desta terça-feira (6/9) do CB.Poder - parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília, com transmissão pela Super Rádio Tupi, do Rio de Janeiro.





Ela lembrou que teve o privilégio de ser a primeira líder da bancada feminina do Senado. “Consideramos a violência política como crime. Mexemos na legislação para punir aquele que comete (crime) nas redes sociais ou no mundo real. A violência política contra a mulher afasta as mulheres de bem, competentes. Elas não querem se envolver. A quantidade de fake news que a mulher sofre na política é infinitamente maior do que a que atinge os homens.”





A candidata destacou as ameaças físicas sofridas pelas mulheres no ambiente político e ressaltou o papel do presidente Jair Bolsonaro (PL) no tema. Temos um presidente que dá mau exemplo. Um presidente misógino, que agride e não respeita as mulheres.”





Para Tebet, Bolsonaro estimula esse ambiente de ódio.