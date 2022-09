Bolsonaro falará de forma remota a apoiadores na Paulista

Bolsonaro deve falar de forma remota a seus apoiadores (foto: ALAN SANTOS/PR)

O plano é que ele faça uma live desde a orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, durante a tarde. Deve ser um pronunciamento breve, mais para uma saudação do que para um discurso.





Haverá um telão junto ao caminhão de som do movimento Nas Ruas, para que as pessoas possam acompanhar o presidente.





Caso haja problemas de conexão, devido ao grande número de pessoas presentes, um plano B já está definido: ele falará pelo celular de Tomé Abduch, um dos coordenadores do movimento, que reproduzirá o áudio do presidente no microfone. Esse método já ocorreu no ato do Dia do Trabalhador, em maio.