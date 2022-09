Pacheco decide não ir ao 7 de setembro com Bolsonaro

Pacheco, no entanto, permanece em Brasília e participará da sessão convocada para a quinta-feira (8). (foto: AGENCIA BRASIL/)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), decidiu não comparecer ao desfile do Bicentenário da Independência nesta quarta-feira (7) em Brasília.





O parlamentar já havia dito a interlocutores que não iria caso avaliasse que o evento poderia virar um palanque eleitoral conduzido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).





Pacheco, no entanto, permanece em Brasília e participará da sessão convocada para a quinta-feira (8).





Quem também não deve comparecer é o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Ele participa de um evento de campanha em Maceió (AL). O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, ainda avalia.